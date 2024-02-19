Сохраняйте спокойствие: в Нижнем Тагиле до 1 марта проверят систему оповещения

В Нижнем Тагиле несколько дней будут проверять систему оповещения. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Регламентные работы с кратковременным включением электросирен системы оповещения будут проводиться с 20 февраля по 1 марта 2024 года.

"Во время звучания электросирен граждан просят не прерывать своих занятий и работ и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сирены включат в рамках комплексной проверки.

Напомним, что в прошлом году Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) проверяла систему оповещения на телевизорах свердловчан.