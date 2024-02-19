МИД России обвинил уехавших граждан в подготовке провокаций перед выборами президента

Уехавшие из России граждане "готовятся к проведению разного рода провокаций в преддверии выборов президента за рубежом", передает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ. В сообщении не выделяются отдельно негативно настроенные по отношению к действующей российской власти граждане – говорится просто "релоканты".

В МИД сообщили, что сейчас практически завершено создание избирательных участков за рубежом, для оказания помощи в организации выборов за границу поедут около 180 сотрудников министерства. В ведомстве заявили, что обеспокоены безопасностью избирательных участков.