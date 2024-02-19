Песков назвал "хамскими" заявления западных политиков по теме смерти Навального*

Заявления западных политиков по теме смерти Алексея Навального* являются хамскими, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно", - подчеркнул он.

"Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления", - цитирует Пескова РИА Новости.

По его мнению, заявления западных деятелей по поводу произошедшего не могут нанести ущерб Владимиру Путину, но не красят тех, кто их делает.

Песков также заявил, что вопрос передачи тела Навального* родственникам не относится к Кремлю.

Он добавил, что расследование обстоятельств смерти Навального* ведется, выполняются все необходимые действия, результатов пока обнародовано не было.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

Президент США Джо Байден в тот же день возложил ответственность за смерть Навального* на российские власти и пригрозил за нее "совсем другой ответственностью".

В МИД РФ отметили, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального* в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Москва считает заявления западных политиков о смерти Алексея Навального* оголтелыми и недопустимыми, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга