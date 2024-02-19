Новый пакет санкций ЕС затронет сферу БПЛА

13-й санкционный пакет, который готовит Евросоюз, среди прочего коснется вопроса поставок России БПЛА. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы сейчас на пути к тому, чтобы принять 13-й пакет санкций, особенно в отношении дронов", - приводит ее слова РИА Новости.

По словам Бербок, пакет уже почти согласован, главы МИД стран Евросоюза обсудят его в понедельник.

Ранее сообщалось, что 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может ограничить перемещение российских дипломатов по территории союза. В целом же этот пакет санкций, который сейчас обсуждается, будет носить "символический" характер из-за коротких сроков, в которые он был согласован. Ввести пакет планируют 24 февраля, то есть во вторую годовщину начала специальной военной операции.