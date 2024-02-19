В Авдеевке нашли тела с американскими и польскими шевронами на форме

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об обнаружении в Авдеевке тел военнослужащих, на форме которых нашиты американские и польские шевроны.

"Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о брошенных вооруженными формированиями Украины телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны", - сказал ТАСС Кимаковский.

17 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки ДНР под контроль российских военнослужащих. ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1,5 тыс. человек. В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка. Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал освобождение Авдеевки "очень большим шагом вперед с точки зрения обеспечения безопасности Донецка". По его словам, это сулит кратное сокращение обстрелов Донецка со стороны ВСУ и "эмоциональный слом врага". Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии.