19 Февраля 2024
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Экономика За рубежом
Фото: news.qq.com

Миллионы учителей в Китае могут потерять работу из-за краха рождаемости

К 2035 году в Китае ожидается избыток в 1,5 млн учителей начальных школ и 370 тыс. в средних школах. Причина - беспрецедентный обвал рождаемости в последние годы, пишет South China Morning Post.
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С 2022 года началась депопуляция Китая, которая будет только ускоряться. В прошлом году убыль населения уже превысила 2 млн человек. Это вызвано как старением населения, так и постоянным снижением рождаемости. С 2020 года Китай стал страной с самым большим падением рождаемости в мире. Сегодня она едва превышает одного ребенка на женщину, что является катастрофически низким показателем. При такой динамике к 2100 году трудоспособное население Китая сократится в 5 (!) раз - примерно до 200 млн человек при огромной доле стариков. С 2022 года также началось уменьшение количества учеников начальной школы. Процесс будет нарастать дальше, что вынудит увольнять учителей.

Количество школ сокращается с 2003 года, и эта тенденция сохранится, причем темпы сокращения постепенно ускоряются, говорит профессор Пекинского педагогического университета Цяо Цзиньчжун. Государство может пойти на уменьшение числа классов, но они и так переполнены - в них до 50 учеников. Если же, напротив, число классов увеличить, чтобы сохранить учителей, то это приведет к росту расходов.

Профессор Института образования Нанкинского университета Хуан Бинь считает, что нужно увольнять учителей, заставляя оставшихся повышать квалификацию.

Большинство китайских родителей испытывают стресс по поводу образования своих детей. Согласно прошлогоднему опросу, более 72% опрошенных родителей выразили высокий уровень тревожности, оценив его выше пяти баллов по 10-балльной шкале.

"Это не только оказывает сильное давление на детей, приводя к физическим и психологическим проблемам, но и способствует растущему нежеланию растить детей, несмотря на стремление правительства увеличить рождаемость", - заключает издание.

Теги: Китай, рождаемость


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