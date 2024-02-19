19 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" передал квартиры детям-сиротам в новом ЖК на Эльмаше

В Екатеринбурге компания "Атомстройкомплекс" передала квартиры детям-сиротам в новом доме на Эльмаше. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, ключи от новых однокомнатных квартир в жилом комплексе "Квартал энтузиастов" получили 20 молодых свердловчан – это дети-сироты, состоявшие в очереди на получение жилья по государственной программе.

Реализацией программы в регионе занимается Фонд жилищного строительства Свердловской области. Его партнером на протяжении многих лет выступает "Атомстройкомплекс".

"С 2016 года мы передали фонду 761 квартиру в новых домах Екатеринбурга и Свердловской области; в этом и будущем году планируем передать еще 300 квартир. Мы рады способствовать тому, чтобы ребята получали квартиры в современных, комфортных домах, в которых реализованы самые передовые архитектурные и инженерные решения", - рассказал генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

"Мы передаем квартиры детям-сиротам на условиях договоров спецнайма, которые заключаются сроком на пять лет. По истечение этого срока, если все благополучно, то заключается договор соцнайма и квартира может быть оформлена в собственность", - пояснила директор Фонда жилищного строительства Свердловской области Оксана Вохминцева.

ЖК "Квартал энтузиастов" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Квартиры молодежи переданы в одном из самых интересных и востребованных проектов компании – "Квартале энтузиастов", который в 2022 году вошел в шорт-лист всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards в номинации "Лучшее архитектурное решение – жилое здание". Комплекс построен в давно сложившемся районе с развитой инфраструктурой, на месте расселенных застройщиком ветхих двухэтажных домов. Новые здания органично вписаны в структуру района; на первых этажах работают предприятия торговли и сферы услуг, вдоль домов сформированы безопасные и красивые улицы.

Большой зеленый двор комплекса закрыт от посторонних, здесь высажен большой объем многолетних растений, предусмотрены площадки для отдыха детей и взрослых, а также занятий спортом. В подъездах – просторные холлы с зонами отдыха, а также выход как во двор, так и на улицу. Для размещения автомобилей в составе проекта реализован многоуровневый паркинг, для хранения несезонных вещей жителей – компактные кладовые-келлеры.

Жилой комплекс "Квартал энтузиастов" на Эльмаше в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Скоро в ЖК "Квартал энтузиастов" откроется соседский центр – общественное пространство дома, где новоселы знакомятся друг с другом, налаживают добрососедские отношения, устраивая совместные мероприятия и организовывая клубы по интересам.

Ранее сообщалось, что "Атомстройкомплекс" завершает проект по развитию застроенных территорий Эльмаша.

Теги: Атомстройкомплекс, квартиры, Эльмаш


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