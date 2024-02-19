В тюменском селе Сунгурово началось строительство газопровода

В селе Сунгурово Заводоуковского городского округа началось строительство газопровода, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Голубое топливо придет на все улицы. Доступ к газу получат 132 домовладения.



Работы идут в рамках региональной программы газификации. Благодаря проекту газ появится еще в одном населенном пункте городского округа. Вскоре газопровод начнут строить в селе Колесниково.



В 2024 году в Тюменской области планируют: построить 240 км газопроводных сетей; газифицировать 36 населенных пунктов; обеспечить домовыми подводами 2990 домохозяйств.

Напомним, 31 января был сдан в эксплуатацию распределительный газопровод, благодаря чему подключиться к газу смогут 269 домов. В запуске в режиме видеоконференцсвязи участвовали заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и представители "Газпрома".

Добавим, что в 2023 году в Тюменской области был расширен список льготных категорий граждан, которым предоставляется социальная поддержка на газификацию жилых домов. Теперь она охватывает 48 льготных категорий граждан.

Это многодетные семьи, инвалиды, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, ветераны труда, одиноко проживающие пенсионеры. Они могут получить 130 000 рублей на возмещение расходов на установку внутридомового газового оборудования.