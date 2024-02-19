Екатерина Мизулина анонсировала поездку в Тюмень

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем telegram-канале анонсировала поездку в Тюменскую область, передает корреспондент Накануне.RU.

Она намерена посетить Тюмень с 23 по 24 февраля. Мизулина опубликовала открытку со своей фотографией и датой поездки и пообещала, что тот, кто случайно получит эту открытку во время поездки, будет приглашен на Форум безопасного интернета в Москву, который пройдет 23 апреля.

Программа визита пока неизвестна.

Напомним, 5-6 февраля Мизулина посетила с визитом столицу Урала. Здесь она заявила о необходимости ужесточить законы против иноагентов, вышла на борьбу с наркограффити и высказалась о возможности создания Лиги безопасного интернета в Свердловской области и провела встречу со студентами УрФУ.