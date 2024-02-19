19 Февраля 2024
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Политика Украина
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

Арестович*: Без помощи Запада фронт может рухнуть

На Украине полностью утрачено общественное единство, вскрылись все старые раны, а власти своими действиями это только усугубляют. Проблемы же с западной помощью угрожают Украине дальнейшей утратой территорий. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов в России).
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"Несколько высказываний президента по поводу уехавших и оставшихся: что это граждане, а то непонятно кто, - довели до того, что даже Елена Зеленская возразила ему публично - что это все украинцы, даже уехавшие. Резкое деление на тех, кто служит и кто не служит, приводит к тому, что общество расколото по множеству линий. Также декларируются цели, которых невозможно достичь, и делается хорошая мина при плохой игре. Хотя все знают, что игра плохая. Это усугубляет давление на все линии раскола. Основная линия - нам врут, а дела намного хуже. Одна часть ненавидит другую", - рассказал Арестович.

Также он считает, что стратегия Зеленского радикально не совпадает со стратегией Запада. Воевать до последнего на Западе хочет только Британия. Даже если США выделят новую военную помощь, то перспективы Украины сложные, а если не дадут - то катастрофические. А режим пышет оптимизмом и делает вид, что все хорошо, держа людей за дураков.

"Даже когда нам дадут американскую помощь, это будет совсем не тот уровень, который был год назад. Из 60 млрд долларов меньше 10 млрд будет военная помощь. И это не исправит ситуацию, а просто даст возможность бороться дальше. Если же ее не будет, то фронт может рухнуть", - прогнозирует Арестович.

Он считает, что Украина расплачивается за свои несбыточные амбиции - выйти на границы УССР 1991 года. И может потерять еще людей и территории.

Теги: украина, арестович


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