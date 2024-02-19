25 февраля начинается досрочное голосование на выборах президента России

25 февраля – в ближайшее воскресенье – начинается досрочное голосование на выборах президента России. Принять в нем участие смогут жители отдаленных и труднодоступных районов, а также моряки на судах, которые в дни голосования в марте будут находиться в плавании.

В сообщении Центризбиркома говорится, что члены избирательных комиссий будут добираться до полярных станций и оленеводческих стойбищ на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

ЦИК отмечает, что доля голосующих досрочно обычно очень мала в общем числе избирателей, посещающих выборы. Так, в 2018 году на выборах президента проголосовали 180 тыс. жителей отдаленных территорий (это около 0,25% от всех голосовавших). Доля моряков составила и вовсе 0,04%.