УрФО лидирует среди федеральных округов по расселению аварийного жилья

Уральский федеральный округ – лидер среди других федеральных округов по реализации программ переселения граждан из аварийного жилья. С начала 2019 года по конец января 2024 года в УрФО жилищные условия по этим программам улучшили более 146 тысяч человек.

Три региона федерального округа – Тюменская, Курганская и Челябинская области – на два года раньше плановых сроков закончили работу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Остальные регионы так же активно занимаются решением этих задач. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ планируют завершить программы расселения жителей из аварийных домов в 2024 году. В Свердловской области расселение аварийного жилья будет завершено в сроки, предусмотренные региональной адресной программой – до 1 сентября 2025 года.

Переселение жителей из аварийного жилья находится на особом контроле полномочного представителя президента Владимира Якушева.

"Улучшение жилищных условий людей – одно из ключевых направлений в решении задачи по повышению качества жизни. Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья в УрФО идет быстрыми темпами. Это результат эффективной совместной работы региональных органов власти, федеральных структур и ППК "Фонд развития территорий", – подчеркнул Владимир Якушев, слова которого приводят в пресс-службе полпредства.