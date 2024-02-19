В Госдуме призвали проверить, можно ли изъять замок Пугачевой и Галкина* по новому закону

В Госдуме призвали МВД РФ проверить, можно ли изъять замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* по новому закону о конфискации имущества иноагентов. Об этом сообщает Shot.

Как заявил телеграм-каналу депутат ГД Дмитрий Гусев, супруги "давно идут против своего народа". Примадонну, по его мнению, надо лишить не только замка, но и звания народной артистки.

Shot пишет, что дворец стоимостью около миллиарда рублей в поселке Грязь оформлен на Галкина*. Продать его не удалось. В последний приезд Пугачева останавливалась там.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проведет повторную проверку высказываний певицы Аллы Пугачевой и ее супруга. Общественники попросили следователей обратить внимание на различные антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал в ходе своих заграничных концертов. При этом ранее сообщалось, что в ведомстве отказались возбуждать дело по статье о фейках против армии РФ.

14 февраля Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии, а также по широкому кругу других уголовных статей, в том числе недавно появившихся. По словам одного из инициаторов законопроекта – вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, конфисковываться будет либо имущество, с помощью которого человек может совершить или совершал правонарушение, либо имущество, полученное в качестве вознаграждения за правонарушение.

* включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов