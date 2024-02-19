"Все катаются и побеждают на иностранном": до спорта высших достижений импортозамещение не добралось

В Госдуме раскритиковали отсутствие у российских спортсменов отечественного инвентаря и снаряжения. Олимпийская чемпионка и депутат от "Единой России" Ирина Роднина пожаловалась на то, что "все катаются на импортном" – от детских спортивных школ до национальной сборной.

"Надо поднимать промышленность", - заявила Роднина на парламентских слушаниях, посвященных детским товарам. Она предложила Минпроторгу для начала обеспечить российским инвентарем обычные и спортивные школы.

Замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева возразила, что спортивные федерации говорят, "что не готовы ждать, когда у нас промышленность начнет выпускать лучшее". "Все катаются и побеждают на импортном. Никогда не ставилась задача перед промышленностью производить лучшее", - отметила чиновница.

Отметим, что большинство самых популярных спортивных иностранных брендов имеют если не вековую историю, то хотя бы опыт производства продолжительностью несколько десятков лет. Так, австрийский производитель спортивного инвентаря Fischer основан в 1924 году. Американский производитель сноубордического снаряжения Burton основан в 1977 году.