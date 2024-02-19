19 Февраля 2024
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Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург летит племянник Путина для открытия "Всероссийского комитета поддержки" президента

На Средний Урал едет двоюродный племянник президента и председатель "Всероссийского комитета поддержки Путина" - Роман Путин. В Екатеринбурге он пробудет три дня, за которые встретится с региональными представителями и откроет местное отделение Всероссийского комитета.

По данным ЕАН, 20 февраля Роман Путин должен посетить завод "Пенетрон", а 21 числа встретиться с главой Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских, митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, муфтием Абдуль-Куддуссом Ашариным, директором Центра европейско-азиатских исследований Андреем Русаковым и президентом Уральской торгово-промышленной палаты Андреем Бесединым. При этом в екатеринбургской епархии и федерации профсоюзов визит пока не подтвердили.

Главной целью общественника должно стать открытие областного отделения "Всероссийского комитета поддержки Путина" в Окружном доме офицеров. В последнем Накануне.RU информацию также не подтвердили. Дозвониться до пресс-службы ЦВО на момент публикации не удалось.

Последними событиями рабочей поездки станет посещение парков "Мариинские избы" и "Арамильская слобода".

Теги: Роман Путин, Екатеринбург, Всероссийский комитет поддержки Путина


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