В форму школьников предложили ввести аналог пионерского галстука

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в качестве обязательного униформенного атрибута для российских школьников аналог пионерского галстука. Обращение направлено министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает RT.

Ветров поддержал идею ввести единую школьную форму, но предложил начать с малого и ввести "символические, но важные аксессуары".

Он заявил, что в прошлом пионерский галстук символизировал стремление ребенка к получению знаний, готовность помогать и хранить верность стране, а также был главным атрибутом любого школьника.

Ранее стало известно, что федеральные власти намерены ввести ГОСТ на школьную форму, но он не коснется фасонов и набора предметов одежды в комплекте – решение по-прежнему будет за школами. В октябре прошлого года сообщалось, что группа депутатов Госдумы собирает отзывы на законопроект, который обяжет руководство школ согласовывать выбор школьной формы с родительским собранием.