Жители Уватского района познакомились с культурой и обычаями коренных малочисленных народов Севера

Жители Уватского района познакомились с культурой и обычаями коренных малочисленных народов Севера, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В поселке Туртас прошел фестиваль-ярмарка "Богатство тайги Уватской". Гости участвовали в хантыйских развлечениях — мастерили национальные обереги, предметы быта из природных материалов, попробовали свои силы в метании тынзяна на хорей, стрельбе из лука, покатались на оленьей упряжке.

Глава Уватского района Вячеслав Елизаров отметил, что фестиваль набирает большую популярность. По его словам, праздник посетили не только жители Уватского района и Тюменской области, но и семьи из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Всего в Уватском районе проживает 152 представителя КМНС и приравненных к ним.

"Данный фестиваль-ярмарка проходит в таком ярком и масштабном формате второй год подряд. Здесь мы можем ближе познакомится с уникальной культурой наших земляков, их фольклором, обычаями и бытом. Уверен, "Богатство тайги Уватской" станет ежегодным, одним из любимых и долгожданных событий для жителей и гостей нашего района", – сказал глава администрации Вячеслав Елизаров.

На фестивале-ярмарке были отмечены охотники-промысловики ПОХ "Кедровый" Вячеслав Когончин, Алена Усанова и Павел Ярсин, а семьям КМНС, проживающим в Уватском районе, представители компании "РН-Уватнефтегаз" вручили технику для ведения традиционных промыслов.