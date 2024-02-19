Снег, вывозимый с улиц Екатеринбурга, будет таять до августа

19 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Снег, вывозимый с улиц Екатеринбурга, будет таять до августа

Снег, который этой зимой вывозят с улиц Екатеринбурга, окончательно растает только к концу лета. Об этом заявил главный инженер МБУ "Чкаловское ДЭУ" Алексей Конопля.

По его словам, у каждого из районов Екатеринбурга, кроме Академического, есть свой снежный полигон. Площадь Чкаловского полигона составляет 1,7 гектара. На него свозят снег с территории Чкаловского района.

"Сегодня этим занимаются около 35 самосвалов. В сутки сюда завозится от 2 тысяч до 2 тысяч 200 тонн снега", - рассказал Алексей Конопля.

Снежный полигон в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Главный инженер МБУ "Чкаловское ДЭУ" Алексей Конопля на снежном полигоне в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Снежный полигон в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

При въезде каждый автомобиль проходит весовой контроль, после чего данные передаются в "Чкаловское ДЭУ". Далее снег выгружается на полигон, а затем утрамбовывается бульдозерами. Там он и хранится до лета, а когда подтает, происходит его рекультивация - из него убираются отходы, которые завезли вместе со снегом.

"Снег лежит где-то до августа, в зависимости от погоды. В прошлом году лето было жаркое, в августе весь снег растаял. Полигон справляется, мы работаем уже много лет и имеем большой опыт. Для сравнения, сейчас уже завезли 134 тысячи тонн снега. В прошлом году у нас было порядка 117 тысяч тонн", - отметил представитель ДЭУ.

Снежный полигон в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Снежный полигон в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Снежный полигон в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

По его словам, работа идет круглосуточно. Днем снега вывозится меньше, так как городские улицы загружены транспортом - около 800 тонн. А ночью получается вывозить до 1 тысячи 200 тонн. Днем одна ходка самосвала занимает 40-50 минут, вечером из-за пробок - около часа.

Ранее глава комитета благоустройства Екатеринбурга и замглавы города Алексей Бубнов признавался, что ничего не может сделать с постоянными сугробами на улицах города. Всему виной требования федеральных властей, установивших определенную норму для всей России разом.

Алексей Бубнов на снежном полигоне в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Снежный полигон в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Алексей Бубнов на снежном полигоне в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

"Я ничего сделать тут не могу. Я устал получать эти предписания в свой адрес. Я бы вообще этот снег не вывозил, он и не вывозился в 90-е годы", - заявлял Бубнов.

Сегодня чиновник рассказал, что мэрия нашла участки под размещение снегоплавильной установки.

"Есть несколько способов плавления снега. Должен быть теплоноситель - либо электричество, либо газ, либо другой источник. Самый дешевый вариант - канализация, потому что температура в стоках порядка 18-20 градусов. Это достаточно эффективный и по сути бесплатный источник. Основные затраты - работа насосов, которые будут топить снежные массы до коллекторов. Сейчас есть несколько земельных участков, ведутся проектные работы. И очень хотелось бы, чтобы к следующему сезону мы эту работу провели", - отметил Алексей Бубнов.

Район Химмаш Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Снежный полигон в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Снежный полигон в Чкаловском районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: снег, улицы, полигон, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.02.2024 15:18 Мск "Я б этот снег вообще не вывозил". Вице-мэр рассказал, почему Екатеринбург покрыт сугробами

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети