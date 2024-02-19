Снег, вывозимый с улиц Екатеринбурга, будет таять до августа

Снег, который этой зимой вывозят с улиц Екатеринбурга, окончательно растает только к концу лета. Об этом заявил главный инженер МБУ "Чкаловское ДЭУ" Алексей Конопля.

По его словам, у каждого из районов Екатеринбурга, кроме Академического, есть свой снежный полигон. Площадь Чкаловского полигона составляет 1,7 гектара. На него свозят снег с территории Чкаловского района.

"Сегодня этим занимаются около 35 самосвалов. В сутки сюда завозится от 2 тысяч до 2 тысяч 200 тонн снега", - рассказал Алексей Конопля.

При въезде каждый автомобиль проходит весовой контроль, после чего данные передаются в "Чкаловское ДЭУ". Далее снег выгружается на полигон, а затем утрамбовывается бульдозерами. Там он и хранится до лета, а когда подтает, происходит его рекультивация - из него убираются отходы, которые завезли вместе со снегом.

"Снег лежит где-то до августа, в зависимости от погоды. В прошлом году лето было жаркое, в августе весь снег растаял. Полигон справляется, мы работаем уже много лет и имеем большой опыт. Для сравнения, сейчас уже завезли 134 тысячи тонн снега. В прошлом году у нас было порядка 117 тысяч тонн", - отметил представитель ДЭУ.

По его словам, работа идет круглосуточно. Днем снега вывозится меньше, так как городские улицы загружены транспортом - около 800 тонн. А ночью получается вывозить до 1 тысячи 200 тонн. Днем одна ходка самосвала занимает 40-50 минут, вечером из-за пробок - около часа.

Ранее глава комитета благоустройства Екатеринбурга и замглавы города Алексей Бубнов признавался, что ничего не может сделать с постоянными сугробами на улицах города. Всему виной требования федеральных властей, установивших определенную норму для всей России разом.

"Я ничего сделать тут не могу. Я устал получать эти предписания в свой адрес. Я бы вообще этот снег не вывозил, он и не вывозился в 90-е годы", - заявлял Бубнов.

Сегодня чиновник рассказал, что мэрия нашла участки под размещение снегоплавильной установки.

"Есть несколько способов плавления снега. Должен быть теплоноситель - либо электричество, либо газ, либо другой источник. Самый дешевый вариант - канализация, потому что температура в стоках порядка 18-20 градусов. Это достаточно эффективный и по сути бесплатный источник. Основные затраты - работа насосов, которые будут топить снежные массы до коллекторов. Сейчас есть несколько земельных участков, ведутся проектные работы. И очень хотелось бы, чтобы к следующему сезону мы эту работу провели", - отметил Алексей Бубнов.