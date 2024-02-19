В Екатеринбурге агрессивная собака напала на 13-летнюю девочку

В СНТ "Надежда" (Екатеринбург) на 13-летнюю девочку напала агрессивная собака. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел 17 февраля. Ребенок шел по улице, когда на нее накинулась агрессивная собака, причинив телесные повреждения. Девочку со рваными ранами отвезли в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Свидетели утверждают, что собака могла быть домашней - хозяева отпустили ее на самовыгул. Так ли это, предстоит выяснить прокуратуре. В ведомстве также выяснят, заключен ли контракт на отлов безнадзорных животных и установят иные обстоятельства произошедшего, степень повреждений, причиненных ребенку. Помимо этого прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.