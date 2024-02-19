В Госдуме предложили признать передачу Крыма УССР незаконной

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил отменить решение 1954 г. о передаче Крыма в состав УССР.

"Я считаю, что акт о передаче Крыма из РСФСР в УССР 1954 г. нужно было бы сегодня вновь рассмотреть и отменить, признав его незаконным", - сказал РИА Новости Затулин.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин высказался о передаче Крыма от РСФСР УССР, которая случилась 70 лет назад, 19 февраля 1954 г.

"Цену этого преступного решения 1954 г., умноженного трагедией не менее преступного развала СССР и госпереворота в Киеве 2014 г, цену, измеряемую десятками и сотнями тысяч человеческих жизней, мы еще долго будем подсчитывать", - написал Рогозин в своем telegram-канале.

В марте 2014 г. Крым вошел в состав России по итогам референдума: решение о воссоединении с Россией поддержали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% – в Севастополе.