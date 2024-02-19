В Госдуме представили неваляшку с буквой "Z" на животике

Глава комитета Госдумы по делам детей, семьи и женщин Нина Останина (КПРФ) пришла на парламентские чтения на тему детских игрушек с неваляшкой, на "теле" которой изображена буква "Z" в цветах георгиевской ленточки.

Классическую игрушку-неваляшку в 1957 году разработал Всесоюзный научно-исследовательский институт игрушки, с 1958 года и по наши дни эти игрушки производит Тамбовский пороховой завод – одно из крупнейших пороховых предприятий страны.

Между тем, Останина, открывая парламентские слушания, обрушилась с критикой на Минфин – это ведомство не сочло возможным отправить на совещание своего представителя, сославшись на занятость в ходе "реализации бюджета России". Останина заявила, что предложит председателю Госдумы Вячеславу Володину заняться "наведением порядка" в отношениях с министерством.