Ликвидирован агент СБУ, готовивший "предвыборный" теракт в Запорожье
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ликвидировала агента СБУ Виталия Дятленко, готовившего перед выборами теракт против одного из политиков Запорожской области.
Теракт планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами сотрудники СБУ, приводит ТАСС сообщение центра общественных связей ФСБ. При попытке задержания Дятленко оказал сопротивление, во время ответного огня погиб.
Возможно, будет возбуждено уголовное дело.