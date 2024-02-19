Ликвидирован агент СБУ, готовивший "предвыборный" теракт в Запорожье

Теракт планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами сотрудники СБУ, приводит ТАСС сообщение центра общественных связей ФСБ. При попытке задержания Дятленко оказал сопротивление, во время ответного огня погиб.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ликвидировала агента СБУ Виталия Дятленко, готовившего перед выборами теракт против одного из политиков Запорожской области.



