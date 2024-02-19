К "Усадьбе Жолобова" в Екатеринбурге пригнали стройтехнику. Прокуратура организовала проверку

Очередные непонятные истории вокруг старинных зданий происходят в Екатеринбурге. Только недавно город возмущался от тайного ночного сноса Дома Топоркова, как строительную технику пригнали к "Усадьбе Жолобова" по улице Октябрьской Революции. Прокуратура организовала проверку.

Стоит отметить, что здание является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Помимо самой усадьбы, рядом также находятся хозяйственные постройки, которые исключили из реестра ОКН в 2021 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, по предварительной информации, неустановленными лицами начаты строительные работы вблизи объекта культурного наследия. В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит наличие проектной документации об обеспечении сохранности ОКН при проведении работ и иных документов, необходимых для проведения строительных работ. На место выехал заместитель прокурора Екатеринбурга.

"В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства об охране объектов культурного наследия. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры г. Екатеринбурга", - добавили в ведомстве.

По данным СМИ, "Усадьба Жолобова" находится в аренде у частной компании "Центр-2000" до 2068 года, а пристрой рядом - до 2028 года. В 2022 году в региональное управление госохраны ОКН уже поступал запрос на проведение работ в усадьбе и дальнейшее использование в качестве административного здания. Согласно документации, возле усадьбы появятся встроенные точки общепита, торговли с автостоянкой и эксплуатируемой кровлей.