В Югре участнику СВО сломали руку в кафе

В Лянторе неизвестные сломали руку участнику СВО. О произошедшем рассказала интернет-пользовательница в соцсетях.

По ее словам, она вместе с подругами отдыхала 17 февраля в кафе "Шафран" и стала свидетельницей безобразной сцены.

"Под конец рабочего дня зашли два парня, один из них - участник СВО. Парни сидели спокойно, никого не трогали. В тот же день отмечала юбилей "а-ля совсковская" компания. Естественно, все мужики там перепили. Водка в голову, бес в ребро. Но откуда столько агрессии и неуважения к героям России? Что происходит с людьми? Парень демобилизован по ранению, остался без глаза на СВО и в мирное время получил травму руки после стычки с пьяными!" - возмутилась жительница Югры в группе "Лянтор против коррупции" социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях также сообщили, что у военного был перелом руки.

В полицию заявлений не поступало, однако по факту публикаций в СМИ и соцсетях они начали проверку.