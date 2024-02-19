СМИ: В рунете стали удалять статьи о VPN

В рунете сайты начали удалять информацию о VPN. По данным "Коммерсанта", порталы внедряют автоматизированные системы и новые правила модерации контента. Впрочем, у крупных сайтов доля поискового трафика на статьи о VPN незначительна.

С 1 марта в силу вступает норма о штрафах (до 4 млн руб.) и блокировке ресурсов с информацией об обходе блокировки.

Владельцы ресурсов, где публиковалась информация о способах ухода, говорят, что заинтересованы в соблюдении законодательства.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала VPN "порталами в ад", потому что при их использовании "данные пользователей выкачиваются с устройства бесконечно". Она отметила, что VPN-сервисы в России начнут блокировать с 1 марта, однако позже сама признала, что полностью их заблокировать невозможно.