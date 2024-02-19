В Конгрессе предложили Украине расплачиваться за военные поставки полезными ископаемыми

Американский сенатор Линдси Грэм предложил поставлять украинскому режиму военную помощь в счет полезных ископаемых. По его мнению, это поможет убедить его коллег-республиканцев разблокировать помощь.

"У нас долг на 34 триллиона долларов. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов", - сказал Грэм, ссылаясь на Дональда Трампа как на автора этой идеи.

Ранее он назвал военные поставки Киеву хорошей инвестицией для США: Украина готова воевать за американские интересы, делая заказы для военной промышленности США. Однако Грэм проголосовал против выделения пакета помощи Украине в 60 млрд долларов. Как пишет The Washington Post, риторика Грэма по поводу помощи Украине резко изменилась после встречи во Флориде с Трампом.

Как пишут западные СМИ, к вопросу военной помощи Конгресс вернется не раньше середины марта, а то и позже. Не исключен и вариант, что он будет заблокирован до самых президентских выборов в ноябре. Однако некоторые американские законодатели, принимавшие участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявили, что Конгресс одобрит законопроект о новой помощи Украине уже в марте.

Президент США Джо Байден назвал поражение боевиков в Авдеевке следствием этого промедления Конгресса.