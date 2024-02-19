Американские законодатели не исключили, что помощь Украине может поступить в марте

Американские законодатели на Мюнхенской конференции по безопасности заявили, что конгресс США может одобрить законопроект о выделении военной помощи Украине уже в марте, сообщает Politico.

В то же время, издание отмечает, что на конференции "доминировали ухудшающиеся перспективы Украины на поле боя и вопросы о приверженности Америки поддержке Киева".

Многие политики оказались далеки от представления того, как может выглядеть успех ВСУ в конфликте даже при получении американского оружия, пишет "Интерфакс".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что именно в результате бездействия Конгресса украинские боевики потерпели поражение в Авдеевке. При этом, как пишут западные СМИ, к вопросу военной помощи Конгресс вернется не раньше середины марта, а то и позже. Не исключен и вариант, что он будет заблокирован до самых президентских выборов в ноябре.