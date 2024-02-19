Крым будет добиваться решения КС РФ о незаконности передачи Крыма УССР - Константинов

Крым будет добиваться решения Конституционного суда (КС) РФ о незаконности передачи Крыма УССР в 1954 году. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов по случаю 70-летия этого события.

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19 февраля 1954 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР", приуроченное к 300-летию принятия Войска Запорожского в состав России. Однако оно было проведено в нарушение тогдашней конституции, а самих крымчан никто не спрашивал. Так,

по действовавшим на тот момент конституциями РСФСР и УССР, никаких полномочий по передаче территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ у союзных республик не было. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года выходит за пределы компетенции Президиума ВС СССР. Полномочия по изменению границ между республиками были только у Верховного Совета СССР.

Кроме того, Указ Президиума Верховного Совета СССР должно было утвердить Совместное представление Президиума ВС РСФСР и Президиума ВС УССР. Но такого документа вообще не существует. Еще один поразительный факт - закон СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" не содержит непосредственного указания на передачу Крыма, а только утверждает сам Указ Президиума ВС СССР, подчеркивает Константинов. И это далеко не полный перечень нарушений.

Поэтому власти Крыма ранее инициировали запрос в КС РФ о соответствии Конституции РФ Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Ведь РФ, как правопреемница СССР, унаследовала все союзное законодательство, так что может дать надлежащую юридическую оценку. А также восстановит историческую справедливость.

"Мы добиваемся этого с 1954 года. Полным и окончательным торжеством исторической справедливости станет именно отмена нелегитимных и юридически ничтожных решений, принятых в​ 1954 году. Это станет достойным финалом Крымской эпопеи, начатой ровно 70 лет назад", - заключил Константинов.

Интересно, что Иосиф Сталин был против передачи Крыма УССР, но он умер в 1953 году. А в 1992 году Верховный Совет РФ принял постановление о том, что передача Крыма УССР не имела юридической силы.

Напомним, в 2014 году более 96% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за возвращение в состав России.