Украина намерена продать почти 700 предприятий, принадлежавших россиянам

Украина контролирует 691 российский актив, попавший под санкции. Их планируется продать, а вырученные средства направить на восстановление страны, заявил глава украинского фонда государственного имущества Виталий Коваль на японо-украинской конференции в Токио. Коваль не стал перечислять активы, намеченные к продаже, в его презентации промелькнули такие названия как ООО "Аэрок" (производство строительных материалов), ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Мотордеталь-Конотоп".