Почти полмиллиона жителей Новосибирской области ощутили реальный эффект от реализации общественных проектов в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом об эффективности системы и новых направлениях государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе выступил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Андрей Клюзов.

Андрей Травников напомнил, что у Новосибирской области есть важное преимущество перед другими регионами – это активность граждан и некоммерческих, негосударственных организаций.

"Главная цель всей нашей работы с некоммерческими организациями – не их количество, не суммы привлечённых средств из государственных и негосударственных фондов и даже не количество реализованных проектов. Главное – количество вовлечённых в эту деятельность жителей. Попрошу глав муниципалитетов не забывать об этом, а министерство региональной политики прошу вести эффективную систему мониторинга: сколько жителей вовлекается в каждый проект каждой общественной организации. Если мы будем обеспечивать положительную динамику по достижению этой главной цели, то меры поддержки со стороны Правительства области будут не только сохраняться, но расширяться по объёмам и направлениям. Потому что высокая общественная активность – это конкурентное преимущество нашего региона", – подчеркнул Губернатор.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, Новосибирская область с 2014 года находится в тройке лидеров по грантовой поддержке СО НКО с учётом софинансирования из Фонда Президентских грантов. В 2024 году это 204 млн рублей. Только в 2023 году поддержку из бюджетов всех уровней получили 477 социально значимых проектов. Количество участников реализации проектов – более 34 тысяч человек, а эффект от этого уже почувствовали почти полмиллиона жителей Новосибирской области.

Доминирующими проектами, участвующими в конкурсе на получение грантов, сегодня становятся проекты, направленные на оказание помощи военнослужащим-участникам СВО и их семьям. Среди примеров выделяются проект «Мамин супчик для бойцов» местной общественной организации Сузунского района по развитию социальных инициатив «Надежда», где команда проекта совместно с волонтёрами занимается изготовлением сухих супов для обеспечения быстрым горячим питанием участников СВО. С подобной идеей работает местная общественная организация села Вознесенка Венгеровского района по работе с детьми и молодёжью «Флагман» в рамках проекта «Своих не бросаем».

Отдельно отмечена работа по организации сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, а также для обеспечения жизнедеятельности населения в Луганской и Донецкой республиках, Херсонской и Запорожской областях. В этом процессе задействована большая командная система НКО и социально-ответственного бизнеса: Народный фронт, Общественная палата Новосибирской области, Комитет Семей воинов Отечества, инициативные группы граждан «СвоихНеБросаем», «Армия добра», «Зов 54», Женская ассамблея Новосибирской области, региональное отделение Союза женщин России, Опора России, Патриот 54.

В начале 2024 года при поддержке минрегиона 135 НКО на общую сумму 60 млн рублей уже приступают к реализации социально-значимых проектов. Очередной совместный конкурс с Фондом президентских грантов для региональных НКО будет объявлен министерством 27 февраля. Новым направлением в данном конкурсе станет поддержка проектов, приуроченных к празднованию 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.