Юный хоккеист из Новоуральска, угодивший в смертельное ДТП с командой, вышел из комы

16-летний хоккеист из Новоуральска, угодивший с командой в смертельное ДТП, наконец вышел из комы и идет на поправку.

По данным "КП-Екатеринбург", подросток около трех недель пробыл в коме, однако уже сейчас врачи прогнозируют его скорое восстановление. В пресс-службе областного минздрава Накануне.RU сообщили, что такой информации у них пока нет.

Напомним, 29 января в районе Верх-Нейвинска автобус с детской хоккейной командой, возвращавшейся с соревнований, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ситроен". В результате ДТП водитель и двое пассажиров авто погибли на месте, а тренер команды скончался в машине "скорой помощи". Также пострадали несколько детей. В дальнейшем выяснилось, что у автобуса лопнуло колесо.

Было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали водитель автобуса Игорь Миненко и владелец транспортной компании Евгений Лобов. 31 января Невьянский городской суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, а 14 февраля обвиняемые попытались обжаловать арест.

Ранее в полиции рассказали, кем были погибшие в ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды.