В России вырос спрос на таблетки для лечения расстройств психики

В России почти в полтора раза – на 43% – подскочил спрос на препараты для лечения расстройств психики. Такой рост продаж антидепрессантов произошел за последний месяц, за то же время нейролептиков продано на 35% больше. Оба показателя сравнивали с аналогичным периодом 2021 г.

Врачи связывают такой спрос с постковидным синдромом и общей тревожностью, вызванной пандемией. Чаще всего пациенты жалуются на нарушение сна, подавленность и беспокойство, отмечают психиатры. На этом фоне в Совете Федерации даже предложили включить психиатрическую реабилитацию в полис ОМС, пишут "Известия".

Ранее выяснилось, что количество пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) растет в том числе из-за СВО, об этом говорят психиатры в регионах. На сайте органов власти Новосибирской области вышло интервью местного Минздрава с врачом-психиатром.

"На данный момент проблема посттравматических стрессовых расстройств актуальна и число пациентов с ПТСР увеличивается в связи с СВО. И наша больница (психиатрическая больница № 3) оказывает помощь таким пациентам", - говорит в интервью врач Виктория Сапрыкина.

Эксперт отмечает, что ПТСР может возникнуть как у непосредственных жертв или участников трагических, травмирующих событий, так и у свидетелей. Люди, пережившие их, часто сталкиваются с негативными воспоминаниями, иррациональным страхом, немотивированными вспышками гнева и перепадами настроения. По словам психиатра, посттравматическое стрессовое расстройство может развиться примерно у половины людей, оказавшихся в ситуации серьезного стресса.