СМИ: Банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам, пишут "Ведомости".

По данным издания, кредитные организации не принимают деньги из России и не отправляют платежи в обратную сторону.

Кроме того, в ОАЭ продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России.

При этом отмечается, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года указа президента США о вторичных санкциях.

Ранее СМИ сообщали, что частный бизнес Турции испытывает давление Запада. Направление этого воздействия – антироссийские санкции, особенно по транзакциям через SWIFT.

Из-за давления со стороны США с угрозами санкций турецкие банки отказываются от работы с российскими контрагентами, из-за этого зависают платежи, например, по трансграничной торговле, писал "Коммерсантъ". Ограничения начались со стороны крупных турецких банков, с которыми работают крупные импортеры и экспортеры из России.