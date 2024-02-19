19 Февраля 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд Югры смягчил меру пресечения экс-председателю военно-врачебной комиссии военкомата

Суд Югры смягчил меру пресечения экс-председателю военно-врачебной комиссии военкомата Сергею Царегородцеву.

Ранее он был арестован до 16 марта. Однако суд изменил меру пресечения на домашний арест. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

Напомним, по версии следствия, с 2020 по 2023 год председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Нижневартовска и Нижневартовского района, а также трое сотрудников учреждений здравоохранения получили взятки за то, что помогли "откосить" от армии призывникам. Сообщалось о 12 уклонистов, которые дали взятку.

А телеканал "Мегаполис" сообщал, что в деле якобы около 40 эпизодов взяток. По данным "Муксун", стоимость услуг членов приемной комиссии варьировалась от 180 до 325 тысяч рублей.

Теги: Сергей Царегородцев, военкомат, медкомиссия


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