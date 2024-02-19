Уганда собралась вместе с Россией построить нефтезавод

Уганда хочет развивать сотрудничество с Россией в нефтяной области и сфере атомной энергетики.

"Сейчас мы ведем переговоры с Россией о сотрудничестве в нашей нефтяной промышленности, они изучают, как они (россияне) могли бы нам помочь построить нефтеперерабатывающий завод", - сказал РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго, разговор с которым состоялся на полях прошедшего в Аддис-Абебе саммита Афросоюза.

Прошлым летом президент Уганды Йовери Мусевени предложил России запустить совместное производство спутников. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным глава государства отметил, что был бы рад такому сотрудничеству.

"Мы можем подготовить больше специалистов здесь в России, таким образом мы выйдем на строительство нашего собственного спутника. Будем очень рады, если Россия решит сотрудничать с нами по вопросу производства спутников", - заявил Мусевени на переговорах с Путиным.