В Екатеринбурге в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» презентовали книгу, посвященную императрице Екатерине I

19 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» презентовали книгу, посвященную императрице Екатерине I

Два месяца назад в столице Урала открылась выставка «Екатерина I — наследница дел Петра Великого», включающая картины и вещи из фонда Государственного Эрмитажа. 150 экспонатов привезли на Урал, чтобы каждый житель города мог познакомиться с жизнью императрицы, которая носила имя святой великомученицы Екатерины.

Уникальная экспозиция выставлена в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» и была собрана впервые в истории, специально к 300-летию Екатеринбурга. В конце марта все экспонаты вернутся в Санкт-Петербург, и, чтобы навсегда сохранить этот момент в истории, был выпущен красочный каталог.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Уровень экспонатов, которые представлены, — это уровень имперский. Мы с вами видим самое лучшее. Самые лучшие портреты и Петра, и Екатерины представлены на этой выставке. Музей изобразительных искусств очень много сделал для того, чтобы это состоялось. И Фонд святой Екатерины во многом помог в создании каталога», — сказал заведующий сектором «Зимний дворец Петра I» Государственного Эрмитажа Сергей Нилов.

Работа над каталогом началась за год до открытия выставки. Над ней трудились более 20 специалистов Эрмитажа: все отделы, которые участвовали в подготовке к экспозиции, готовили не только предметы, но и каталожное описание для них. Позже к созданию книги присоединились фотографы и дизайнеры. 

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

На страницах каталога можно увидеть живопись, графику, скульптуры, ювелирные украшения, предметы мебели и даже коляску, которой Петр I и Екатерина I пользовались во время прогулок по Петергофу. Особое внимание авторы уделили подносу, изготовленному из первой уральской меди. Именно этот поднос отправили императору в Санкт-Петербург с просьбой назвать наш город Екатеринбургом. 

«Для нас и для Эрмитажа — это уникальное событие, потому что выставки отдельной, посвященной именно Екатерине I, Эрмитаж не делал никогда. И она в таком виде появилась первой именно у нас. И только вот сейчас, в это время, как раз идет планирование такого проекта в залах Эрмитажа», — отметил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Отметим, что масштабный выставочный проект задуман по инициативе Екатеринбургского музея изобразительных искусств и реализован при поддержке Фонда святой Екатерины.

Теги: екатерины 1, фонд святой екатерины, выставка, эрмитаж


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети