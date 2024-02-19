Проект уральского Центра подготовки биатлонистов успешно прошел все экспертизы

Проект строительства Центра подготовки национальной сборной по биатлону в Свердловской области прошел все необходимые экспертизы и теперь вопрос только за финансированием, заявил глава региональной федерации биатлона, депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин.

Напомним, что в декабре глава государства Владимир Путин поручил создать на территории Среднего Урала центры по подготовке национальных сборных по биатлону, а также велосипедному и конькобежному спорту, чье финансирование начнется с 2025 года.

"Мы давно работаем над биатлонным комплексом. Сейчас будем искать источники финансирования. Проект уже готов, вся документация — тоже. Экспертиза пройдена. Осталось найти деньги, и можно начинать строить", — передает слова Шипулина "Матч ТВ".

Напомним, что Центры подготовки национальных сборных в Свердловской области послужат примером для реализации аналогичных проектов в других регионах.