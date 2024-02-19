К 2030 году в московской агломерации будут жить 23 миллиона человек - Собянин

К 2030 году население Москвы увеличится до 14 млн человек. Сейчас в столице проживают приблизительно 13 млн человек, сообщил глава города Сергей Собянин.

"К этому можно добавить еще девять миллионов жителей Подмосковья. Итого всего через шесть — семь лет в московской агломерации будут проживать примерно 23 миллиона человек", - заявил мэр Москвы.

"Рост населения — это необходимое условие для развития, но вместе с ним будет увеличиваться и нагрузка на транспортную систему", - предупредил Собянин.