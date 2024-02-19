Над Брянской областью система ПВО сбила реактивный беспилотник

Система ПВО сбила реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

БПЛА уничтожен над Брянским районом, уточнил он. Пострадавших и разрушений нет.

Позднее Богомаз сообщил о втором сбитом беспилотнике. Он уничтожен силами ПВО также над Брянским районом.

В конце января беспилотник атаковал нефтяной терминал в Брянской области. Обломки БПЛА обнаружили на территории "Нефтяной компании Русснефть-Брянск" в поселке Жеча Стародубского района. Дрон врезался в резервуар №3, оставив вмятину. Пострадавших нет, возгорания не произошло.