Украина в растерянности без помощи США - украинский вице-премьер

Из-за временного отсутствия военной помощи от США украинский режим находится в ситуации неопределенности и не может знать, что будет с ним через две недели. Об этом заявила на Мюнхенской конференции по безопасности вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, местный режим оказался "пленником американского дискурса вокруг финансовой помощи в Конгрессе".

"Фактически мы оказались в изменившейся реальности - реальности неопределенности. Раньше наши партнеры стояли плечом к плечу с военной поддержкой. И сейчас в этом плане мы не знаем, что будет происходить даже через две недели", - сказала она, выразив надежду на продолжение военных поставок.

Характерно, что на той же конференции Зеленский фактически выступил с шантажом США, пригрозив исключить их из списка стратегических партнеров. Ему нужны военные поставки, а иначе США перестанут быть таковым, сказал он после встречи с вице-президентом Камалой Харрис.

Член делегации Зеленского, депутат Рады Алексей Гончаренко еще более резко пригрозил госсекретарю США Энтони Блинкену.

"Варианта всего два — или Украина становится частью НАТО, полноправным союзником ядерных стран, или мы вынуждены будем начать работу над восстановлением ядерного потенциала", — сказал он, упрекнув США в том, что из-за них Киев лишился ядерного оружия.

Как отмечает популярный украинский телеграм-канал "Легитимный", этот шантаж Зеленского не от большого ума.

"Что США потеряют свой "титул" стратегического партнера - это плохая идея Зе шантажировать америкосов этим пустым статусом. Они ведь могут поменять власть в Киеве, не тратя при этом даже доллара, но поставят еще более ручного "менеджера". Грохнут и спишут это на РФ. Зеленский не делает никаких выводов и сам себя "зарывает". Опыт шантажа с кейсом НАТО его ничему не научил. Он же потом бедный бегал на летнем форуме 2023 года как "изгой" и оправдывался", - пишет канал.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что именно в результате бездействия Конгресса украинские боевики потерпели поражение в Авдеевке. При этом, как пишут западные СМИ, к вопросу военной помощи Конгресс вернется не раньше середины марта, а то и позже. Не исключен и вариант, что он будет заблокирован до самых президентских выборов в ноябре.