Жителя Сухого Лога осудили за нападение на полицейского, пытавшегося забрать его дочь

19 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Сухого Лога осудили за нападение на полицейского, пытавшегося забрать его дочь

Жителя Сухого Лога осудили за нападение с ножом на сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся забрать его несовершеннолетнюю дочь. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 ноября прошлого года. В полицию поступило сообщение о нахождении малолетней в социально опасном положении — в квартире с пьяным отцом. На место выехали замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Сухой Лог, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Сухой Лог, а также стажер по должности инспектора ПДН.

На месте правоохранители удостоверились, что отец 3-летней девочки действительно был пьян, а потому решили изъять ребенка на месте. Мужчине такой расклад не понравился, после чего он схватил замначальника ОУУП и ПДН ОМВД России на форму. Затем уралец стал угрожать полиции ножом, при этом, как уверяют в прокуратуре, у сотрудников полиции имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих полномочий). Свою вину он признал в полном объеме и раскаялся в содеянном, получив штраф в размере 25 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в полиции более детально рассказывали о случившемся, добавив, что мужчину удалось остановить только выстрелом в ногу.

До инцидента уралец уже трижды привлекался к уголовной ответственности — в 2011 году за кражу, в 2017-м — за серьезное ДТП, а в 2022-м — за причастность к угону. Согласно документам, у девочки нет мамы — ее лишили родительских прав.

Теги: Сухой Лог, дочь, отец, нападение, нож, полиция, ПДН


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.11.2023 15:14 Мск На Урале пьяный отец напал с ножом на полицейскую из-за 3-летней дочери

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети