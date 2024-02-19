Жителя Сухого Лога осудили за нападение на полицейского, пытавшегося забрать его дочь

Жителя Сухого Лога осудили за нападение с ножом на сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся забрать его несовершеннолетнюю дочь. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 ноября прошлого года. В полицию поступило сообщение о нахождении малолетней в социально опасном положении — в квартире с пьяным отцом. На место выехали замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Сухой Лог, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Сухой Лог, а также стажер по должности инспектора ПДН.

На месте правоохранители удостоверились, что отец 3-летней девочки действительно был пьян, а потому решили изъять ребенка на месте. Мужчине такой расклад не понравился, после чего он схватил замначальника ОУУП и ПДН ОМВД России на форму. Затем уралец стал угрожать полиции ножом, при этом, как уверяют в прокуратуре, у сотрудников полиции имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих полномочий). Свою вину он признал в полном объеме и раскаялся в содеянном, получив штраф в размере 25 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в полиции более детально рассказывали о случившемся, добавив, что мужчину удалось остановить только выстрелом в ногу.

До инцидента уралец уже трижды привлекался к уголовной ответственности — в 2011 году за кражу, в 2017-м — за серьезное ДТП, а в 2022-м — за причастность к угону. Согласно документам, у девочки нет мамы — ее лишили родительских прав.