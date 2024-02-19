Генпрокуратура потребовала вернуть государству Ивановский завод тяжелого станкостроения

Названы основания, по которым Генеральная прокуратура России решила через суд вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС).

Предприятие в 1990-х годах было приватизировано незаконно. По версии прокуратуры, решение о передаче акций оборонного ИЗТС принято теми, кто не имел на это право, и без обязательного в таких случаях разрешения Правительства РФ. В результате приватизация нанесла ущерб обороноспособности страны, пишет "Ъ".

Ранее Верховный суд поставил точку в резонансном деле по незаконной приватизации стратегического предприятия. В ходе продолжительных судебных разбирательств в собственность РФ были возвращены 100% акций АО "Плутон", специализирующегося на выпуске радиоэлектронной аппаратуры для нужд флота и авиации. Как установила Генпрокуратура, предприятие было передано под контроль иностранных инвесторов, намеренно закредитовано и доведено до банкротства. При этом деньги кредиторов были выведены в пользу собственника оффшоров, который уже покинул пределы РФ и находится в международном розыске.