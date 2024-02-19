ВС России взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке

Группировка войск "Центр" Вооруженных сил России взяла под полный контроль Авдеевский коксохимический завод, сообщило Минобороны РФ.

На административных зданиях завода водружены российские флаги, добавили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения ВСУ продолжают беспорядочное отступление в Авдеевке. Бойцы ВС РФ поражают укрепрайоны противника, нанося огневое поражение артиллерией и авиацией, передает ТАСС.

17 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки ДНР под контроль российских военнослужащих.

ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1500 человек. В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал освобождение Авдеевки "очень большим шагом вперед с точки зрения обеспечения безопасности Донецка". По его словам, это сулит кратное сокращение обстрелов Донецка со стороны ВСУ и "эмоциональный слом врага". Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии.