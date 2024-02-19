Рогозин высказался о последствиях передачи Крыма УССР

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин высказался о передаче Крыма от РСФСР УССР, которая случилась 70 лет назад, 19 февраля 1954 г.

"Цену этого преступного решения 1954 г., умноженного трагедией не менее преступного развала СССР и госпереворота в Киеве 2014 г, цену, измеряемую десятками и сотнями тысяч человеческих жизней, мы еще долго будем подсчитывать", - написал Рогозин в своем telegram-канале.

Напомним, в марте 2014 г. Крым вошел в состав России по итогам референдума: решение о воссоединении с Россией поддержали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% – в Севастополе.