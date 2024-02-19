Депутат Вихарев провел "Футбол в валенках" между школьниками и студентами в парке "Уралмаш"

В преддверии 23 февраля в Летнем парке "Уралмаш" прошел "Футбол в валенках" за денежный приз в 40 тыс. рублей. Организатором необычного турнира выступил депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата, участие в турнире приняло восемь команд, в которые вошли ученики гимназии N°99, школ N°67, 138, 167 и 66, а также также волонтеры центра Алексея Вихарева, активисты дворового клуба "Шанс" и студенты УиУ РАНХиГС.

"В зимний период летний парк "Уралмаш" часто пустует, именно поэтому мои волонтеры-помощники захотели создать такое мероприятие, которое привлечет сюда молодежь. Кроме возрождения парка, для нас было важным заинтересовать молодое поколение зимними видами спорта, показать, что спорт может быть не только полезным, но и веселым и интересным. Турнир хотим провести вновь в следующем году, сделать его замечательной зимней традицией парка "Уралмаш", — рассказал глава фракции "Единая Россия" в гордуме Алексей Вихарев.

Для всех болельщиков и участников соревнований прямо в парке была организована настоящая армейская полевая кухня с кашей и горячим чаем. До этого активисты Свердловского РЭО, председателем которого также является Алексей Вихарев, вместе с волонтерами расчистили дорожки в парке с помощью квадроцикла с ковшом.

Победителями "Футбола в валенках" стали ученики школы №66, которые и получили приз — 40 тыс. рублей. На втором месте — ученики школы №167, получившие в награду 20 тыс. рублей. Остальным же участникам достались грамоты.

"Ребята хотели только победы, они ее заслужили! Благодаря настрою и поддержке болельщиков они победили! Выигранные деньги парни планируют потратить на новую форму, вкусную пиццу и подарки родным!" — заявил учитель физкультуры школы N°66 Федор Салмин.

Напомним, что в 2023 году летний парк "Уралмаш" стал лидером голосования по федеральной программе "Комфортная городская среда". В этом году парк ждет большая реконструкция, которая продлится два года и обойдется в 180 млн рублей. Весомый вклад в долгожданную победу внес Алексей Вихарев. Он организовал работу волонтеров, которые ходили по улицам города и помогали жителям Екатеринбурга сделать свой выбор удаленно и за несколько минут с помощью телефона. А также один из первых депутат поднял вопрос восстановления парка на заседаниях думы и в администрации города, благодаря чему на него обратили внимание и передали в ведомство руководства ЦПКиО имени Маяковского.

Преображение парка на Уралмаше началось еще в прошлом году: уже установлено Колесо обозрения, сделано освещение и появился фуд-корт. В июне 2023 года, в День России, Алексей Вихарев организовал большой праздник в парке в честь Победы с выступлением группы "На-На". А на недавнем объезде с главой города Алексеем Орловым предложил сделать 12 июня – Днем парка "Уралмаш".