СКР Прикамья смягчил уголовную статью для руководства вуза, где студент устроил стрельбу

В Прикамье СКР прекратил уголовное преследование бывшего ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрия Красильникова и его экс-подчиненных по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия".

Со ссылкой на свои источники "Ъ-Прикамье" сообщает, что дело расследуется по статье "Злоупотребление полномочиями".

Ранее прокуратура не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденного после стрельбы на территории вуза. Изначально руководство университета обвинялось в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Сотрудницу Росгвардии Наталью Голованову обвинили в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.

В последствии обвинение было переквалифицировано на ч. 3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, обвиняемые подписали документы об антитеррористической защищенности вуза, хотя там не работала система предупреждения о вооруженном нападении. Когда началась стрельба, в вузе началась паника. Генпрокуратура обвинительное заключение по делу не утвердила. По мнению надзорного органа, между действиями обвиняемых и появлением пострадавших нет причинно-следственной связи. Люди погибли от действий Бекмансурова. Дело вернули на дополнительное расследование.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья.

В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. В университете возникла паника. И студенты рисковали своей жизнью, выпрыгивая из окон, не имея указаний на безопасные пути отхода.