В Курской области из-за обрушения колодца без воды остались 96 тысяч жителей

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем telegram-канале привел подробности коммунальной аварии в Железногорске. Главная причина случившегося – износ коммунальных сетей.

Обрушение колодца и повреждение магистрали канализации произошло в ночь с 17 на 18 февраля. Для проведения восстановительных работ водоснабжение было приостановлено. Под отключение попали 525 домов, в которых живут более 96 тыс. человек, а также 37 социальных объектов, в том числе школы и детские сады. Сложность работ заключалась в том, что коллектор находится на глубине 9 м.

На время ремонта был организован подвоз воды. Монтаж канализационного колодца рабочие завершили сегодня в 6.00. Идет заполнение системы, но на это потребуется время. Жители первых этажей домов уже получают воду, на верхних этажах она появится в течение 2-3 часов.