Генпрокуратуру России просят проверить объявления о работе "только для мигрантов"

Генеральную прокуратуру России просят проверить объявления о работе с формулировкой "только для мигрантов".

Соответствующий запрос в адрес главы ведомства Игоря Краснова подготовили депутаты Госдумы. По словам парламентариев, на таких площадках, как Avito.ru, HeadHunter, Rabota.ru, SuperJob.ru и другие, публикуют предложения о трудоустройстве, содержащие дискриминационное ограничение: "только для мигрантов". Количество таких предложений высоко.

В обращении законодатели указали, что, согласно ст. 19 Конституции РФ, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Как заявил автор обращения глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, предложения о трудоустройстве, содержащие дискриминационное ограничение "только для мигрантов", как нарушают закон, так и в совокупности с участившимися случаями нарушения мигрантами уголовного законодательства РФ вызывают справедливое раздражение россиян.

По данным МВД, иностранцам в 2023 году выдали на 20% больше разрешений на работу в России — 110,5 тыс., сообщают "Известия".

Ранее в Российской академии наук (РАН) привели количество находящихся в РФ нелегальных мигрантов. "В последнее время стали говорить о том, что число нелегалов может быть в диапазоне 3–4 млн человек", - сказала РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.