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Общество В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: власти предложили отрегулировать деятельность курьеров

Департамент транспорта Москвы, Центр организации дорожного движения и крупнейшие игроки рынка доставки на встрече 30 января обсуждали стандарт работы курьерских сервисов и их дальнейшее развитие.

Дептранс планирует создать систему регистрации и учета курьеров, чтобы контролировать время работы, перемещения и другие параметры. Также предлагается проводить единое тестирование на знание правил безопасного вождения и фиксировать городскими камерами ID курьеров по номерам на сумках и форме. Сейчас разрабатываются нормативно-правовые документы, предусматривающие, в том числе регулирование деятельности курьеров.

Представитель дептранса отметил, что онлайн-сервисы сейчас активно развиваются и растет доля курьерских служб в общем числе поездок на средствах индивидуальной мобильности и указал, что важно, чтобы доставки и поездки были безопасными для всех участников дорожного движения.

Дептранс предлагает ввести ограничения, аналогичные установленным для арендуемых самокатов: соблюдение правил парковки, встроенный ограничитель скорости до 25 км/ч и передача телематики поездок, которая позволяет СИМ автоматически замедляться в установленных медленных зонах, сообщает РБК.

Напомним, в России за год спрос на курьеров вырос в 3,7 раза. Эксперты связывают это с развитием отрасли доставки.

Теги: курьеры


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