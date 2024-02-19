19 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

В России количество приверженцев ЗОЖ сократилось в трети регионов в 2023 году

В России приверженцев здорового образа жизни за 2023 год стало меньше в 28 регионах.

Как сообщили аналитики консалтинговой компании FinExpertiza, активнее всего от принципов ЗОЖ отказывались в Еврейской автономной области, Белгородской области, Адыгее, Приморском крае и Самарской области. Меньше всего граждан, ведущих здоровый образ жизни, проживают в Магаданской области, Еврейской автономной области и Приморском крае.

Как заявила врач превентивной и антивозрастной медицины EMC Елена Любимкина, что не все люди ведут здоровый образ жизни, так как его соблюдение требует большого количества усилий. Несмотря на снижение числа приверженцев ЗОЖ в некоторых регионах, в 57 субъектах оно выросло, больше всего - в Севастополе, Ненецком автономном округе, Новгородской области, Удмуртии и Туве.

Таких людей прибавилось и в Ханты-Мансийском автономном округе, Ивановской области, Туве, Ненецком автономном округе и Чувашии.

Врач-терапевт Александр Барвинский связал приверженность ЗОЖ с доходами региона. Чем регион беднее, тем ниже доступность у его жителей к нормальным продуктам, сообщают "Известия".

Ранее российский ЗОЖ-рейтинг возглавили регионы Северного Кавказа: Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария и Адыгея.

Теги: ЗОЖ, спорт, здоровье


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Ранее 19.09.2022 08:24 Мск ЗОЖ-рейтинг российских регионов возглавил Северный Кавказ

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